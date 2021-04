Ensino secundário e superior retoma aulas presenciais a 19 de abril

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que se mantém o plano de desconfinamento anunciado em março, pelo que o ensino secundário e superior retoma as aulas presenciais a partir de 19 de abril.O pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, bem como das creches, retomaram o ensino presencial a 15 de março. Já o 2.º e 3º ciclos fizeram o mesmo a 5 de abril, pelo que agora acabam as aulas à distância no ensino em Portugal.

As medidas educativas serão sempre de nível nacional, explicou o primeiro-ministro, António Costa, confirmando que estas escolas e instituições abrem para ensino presencial mesmos nos concelhos que terão de regredir ou parar no processo de desconfinamento.





Moura,

Odemira,

Portimão e

Rio Maior o comércio não alimentar só poderá funcionar ao postigo.



E ainda nos sete concelhos que por continuarem acima dos 120 casos por cem mil habitantes vão continuar com as regras atualmente em vigor, que limitam o serviço dos restaurantes às esplanadas ou que limitam a abertura das lojas não alimentares à condição de terem menos de 200 metros quadrados: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.



As escolas secundárias e instituições de ensino superior reabrem assim também nos quatros concelhos com mais de 240 casos por cem mil habitantes que terão de recuar uma fase no desconfinamento: emNotícia atualizada às 19:50 com mais informação