Explorer Investments atribui bolsas de mérito a estudantes da Nova SBE

A Explorer Investments e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) lançaram um programa de bolsas de mérito com o objetivo de reconhecer os alunos de mestrado, apostando assim na formação e capitalização de talento.

A bolsa de mérito, intitulada "Bolsa Explorer Excellence", destina-se a alunos que se encontrem matriculados nos programas do Mestrado em Finanças ou no Mestrado em Empreendedorismo de Impacto & Inovação da Nova SBE e demonstrem ter as competências e o compromisso em fazer a diferença enquanto profissionais e cidadãos de uma comunidade global.

A parceria surge no âmbito da política de investimento responsável da Explorer Investments, que vai doar anualmente 10% do seu lucro para apoiar programas de educação e que tem por base o mérito e a excelência, refere em comunicado a sociedade gestora independente de ativos alternativos.

"Esta bolsa de excelência a atribuir a alunos da Nova SBE faz parte de um conjunto de iniciativas que a Explorer Investments pretende iniciar para ajudar a Escola a capacitar os alunos a enfrentar os seus desafios futuros, sempre tendo em conta o mérito individual. Acreditamos que possibilitar igualdade de oportunidades aos nossos estudantes para continuarem os seus estudos superiores é um passo essencial para abrir o caminho para o seu brilhante futuro", sublinha Elizabeth Rothfield, CEO da Explorer Investments.

Para se candidatarem, os alunos de mestrado têm de enviar um vídeo no qual expliquem o que os levou a escolher a área de finanças e empreendedorismo de impacto e inovação, o que esperam do Mestrado e como se veem dentro de 10 anos.