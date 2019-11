O Governo vai voltar a propor regras de acesso ao ensino superior específicas para os alunos do ensino profissional, depois de as propostas já apresentadas nesse sentido na legislatura passada acabarem por não ter sido concretizadas. A notícia é avançada, esta quinta-feira, 21 de novembro, pelo Público Questionado pelo mesmo jornal sobre se haverá regras específicas para o acesso dos estudantes do profissional ao ensino superior, o Ministério da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior adianta que está "a preparar medidas adequadas para esse efeito", embora sem indicar quais.A solução final ainda não está fechada, mas os "contratos de legislatura" que serão assinados, no final do mês, com as universidades e politécnicos já deverão incluir os indicadores com os quais estas instituições se comprometem, incluindo o número de estudantes do ensino profissional que pretendem atrair para os seus cursos.