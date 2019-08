Iniciativa Liberal quer universidades a definir critérios de admissão de alunos

Universidades e politécnicos devem poder definir autonomamente os seus critérios de admissão de alunos em cada um dos cursos lecionados, defende o partido Iniciativa Liberal numa das propostas que vai integrar o programa eleitoral com que irá apresentar-se às eleições de 6 de outubro.





O Iniciativa Liberal defende que esta solução permitiria manter um "regime concorrencial baseado no mérito" e seria uma forma de diminuir as assimetrias entre estudantes e "reforçar a responsabilidade das instituições [de ensino superior] no desenvolvimento regional e da economia".