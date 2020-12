ISEG avança com pós-graduações à distância em 2021

Em 2021, o ISEG irá lançar três Pós-Graduações em formato blended (regime misto), em resposta aos desafios e necessidades subjacentes ao cenário pandémico.

Os programas de Gestão Empresarial, Data Science & Business Analytics, e Estratégia de Marketing Digital serão lançados em março e abril do próximo ano em b-learning. Esta versão destina-se essencialmente a quem reside fora da área da Grande Lisboa.

Apesar de serem lecionadas através da internet, as três Pós-graduações envolverão sempre três momentos de formação presencial no ISEG, que decorrerão no início, meio e final do programa, envolvendo sessões de trabalho com mentores/ tutores, seminários, e as apresentações dos projetos.

"Com este modelo, estão garantidas as condições para uma experiência de formação do mais elevado nível, assegurando aulas críticas em formato presencial e o networking. Os alunos serão acompanhados neste processo por mentores/ tutores, que os apoiarão no seu processo de aprendizagem e aquisição de competências.2, reforçou a Universidade num comunicado.

"Superando as nossas expetativas, a procura pelas nossas pós-graduações aumentou exponencialmente durante a pandemia. No entanto, sendo programas de considerável duração e realizados em formato presencial, estes nem sempre eram viáveis para todos os interessados, nomeadamente para quem morasse fora da Grande Lisboa" explica Luís Cardoso, Presidente do ISEG.





"Através do b-learning, eliminámos todos estes constrangimentos, abrindo "portas" a um leque mais vasto de formandos. Mantemos três momentos presenciais para fomentar a ligação ao campus e à instituição, para assegurar a melhor experiência de formação e para garantir o networking", acrescenta ainda Cardoso numa declaração do ISEG.