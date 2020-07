Com 40 anos de história dedicados a formar milhares de estudantes para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas, o ISAG – European Business School distingue-se como "uma das melhores escolas de negócios em Portugal, na área de gestão de empresas, gestão hoteleira, turismo e relações empresariais". "Localizada no Porto, esta instituição de ensino superior privada assegura aos seus estudantes uma formação científica e técnica de excelência, abrindo portas a um percurso de sucesso a nível académico e, posteriormente, profissional", garante Elvira Pacheco Vieira, diretora-geral do ISAG – European Business School.

No próximo ano letivo, a escola de negócios contará com quatro licenciaturas em Gestão de Empresas, Turismo, Gestão Hoteleira e Relações Empresariais. E dois mestrados: Direção Comercial e Marketing; e Gestão de Empresas. Haverá também uma maior diversidade na oferta formativa, adaptada à nova realidade do mercado, como a tecnologia ou as soft skills. "Contaremos ainda com uma renovada edição do MBA Executivo, novas pós-graduações em Data Science and Business Intelligence, Gestão do Turismo e Hotelaria, Comunicação e Sustentabilidade, Estratégias e Modalidades na Educação 4.0, e novos cursos de Especialização em Design Thinking with Lego Serious Play, Leadership & Team Intelligence, NeuroMarketing nos Negócios e Gestão de Projetos."

Refira-se que o ISAG – European Business School prepara os alunos para o mercado de trabalho através do modelo de ensino aplicado (InSchool Business), que combina a aquisição de competências científicas com uma significativa dimensão do "saber-fazer". "Na prática, estimulamos e promovemos uma forte ligação ao tecido empresarial, trazendo as empresas para a sala de aula desde o início do curso: seja com a presença de profissionais em seminários e workshops ou com visitas de estudo, pretendemos que os nossos estudantes tenham contacto com o mercado de trabalho real", explica e prossegue: "Numa segunda fase, este trabalho de proximidade permite-nos gerar importantes oportunidades para os nossos estudantes, através da sua integração em programas de mobilidade e de estágio, decorrentes da rede de mais de 800 parcerias com grupos empresariais de renome a nível nacional e internacional."

Aptos para marcar a diferença

Questionada sobre como podem os alunos do ISAG – European Business School ajudar Portugal e o turismo neste período complicado, a responsável responde que nos momentos mais difíceis destacam-se os profissionais mais bem preparados, como os formados no ISAG – European Business School. A estratégia de digitalização, internacionalização e atualização dos planos curriculares torna a formação "inovadora, especializada e adaptada às reais necessidades do mercado". "Tornando assim os nossos estudantes em profissionais aptos a fazer a diferença nas empresas e a contribuir para a promoção da competitividade do país. De destacar que os nossos cursos estão preparados para integrar a era digital, que tem sido fundamental na recuperação não apenas do turismo, mas também de outros setores."

Em relação ao próximo ano letivo, Elvira Pacheco Vieira acredita que decorrerá "dentro da normalidade"até pela capacidade de adaptação da instituição. O ensino presencial, diz, recuperará gradualmente o seu lugar, mas as novas tecnologias e o fim de muitos preconceitos trarão novas formas de ensinar e aprender. "No ISAG – European Business School, por exemplo, essa nova tendência será evidente na disponibilização, em todos os níveis de ensino, das vertentes presencial e à distância."