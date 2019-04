Lisboa: Saiba em que escola deve matricular os seus filhos

Bruno Simão

A Câmara de Lisboa reuniu as informações necessárias para as matrículas do ano letivo 2019/2020 no pré-escolar e no 1.º ciclo, cujo prazo arrancou no passado dia 15 de abril e decorre até 17 de junho. O Guia Informativo foi anunciado esta quinta-feira e inclui um mapa da cidade com as áreas de influência dos vários agrupamentos, que permite consultar rua a rua qual a escola a que, de acordo com a sua morada, cada criança pertence. Nas ruas de fronteira, o princípio é o de que

um lado da rua fica num agrupamento e outro em outro, devendo eventuais dúvidas que persistam ser tiradas na sede do agrupamento.

Recorde-se que os critérios principais de acesso às escolas são a proximidade à morada de casa ou do local de trabalho dos encarregados de educação devendo ser respeitada a área de influência de cada escola. Além disso, desde o ano passado que o Governo decidiu apertar o controlo às falsas moradas nas matrículas, tornando praticamente impossível que um aluno fique noutra escola que não a da área de residência constante do seu cartão de cidadão, tendo ainda de estar integrados no mesmo agregado familiar que o encarregado de educação.

No guia agora apresentado junta-se "informação que até hoje estava espalhada por vários sítios ou indisponível ao público", nomeadamente "sobre a rede escolar, as atividades extra-curriculares, refeições escolares", explica o gabinete do vereador Manuel Grilo, do Bloco de Esquerda, que tem o pelouro da educação.



O guia pode ser consultado neste link e a carta com a área de influência de cada agrupamento pode ser encontrada aqui.

As matrículas podem ser feitas através do Portal das Escolas ou presencialmente na sede de agrupamento da escola da área de residência ou trabalho dos encarregados de educação.