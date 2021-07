Nova vai criar campus com universidades de Évora e Algarve

"É a primeira vez neste país que se vai fazer um consórcio - já está feito do ponto de vista jurídico, mas ainda não foi lançado do ponto de vista da atividade concreta - entre três universidades, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora e a Universidade Nova, que vai ter como objetivo fundamental a coesão territorial e a produção de conhecimento e inovação para o desenvolvimento sustentável do Sul", refere o reitor da Universidade Nova de Lisboa ao jornal.

Este consórcio, diz, "vai trazer uma nova oferta letiva - estamos a pensar criar licenciaturas em que os estudantes estarão um ano no Algarve, um ano em Évora e um ano em Lisboa, nas nossas residências", mas "também vai trazer novas atividades de capacitação da própria administração municipal, ou da administração regional, ou da administração pública a sul, e de diversas outras instituições que exercem atividade a sul".