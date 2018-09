Sondagem Aximage: Mais de um terço espera um ano lectivo melhor

De acordo com uma sondagem da Aximage para o Negócios/Correio da Manhã , mais de um terço (36,5%) dos inquiridos antevê um ano lectivo melhor do que o ano passado e quase metade (46%) espera que corra igual.



O inquérito, que abrangeu 603 entrevistas efectuadas nos dias 1 e 2 de Setembro, concluiu ainda que só 15% dos portugueses espera que corra pior do que o ano passado.



A análise segmentada por intenções de voto, concluiu que é entre os potenciais eleitores do CDS e da CDU que as expectativas são mais baixas.



Entre os inquiridos mais optimistas, o destaque vai para os potenciais eleitores do Bloco de Esquerda. Mais de metade (51,6%) espera que este ano corra melhor do que o ano passado. Entre os socialistas a taxa é de 42,1% e entre os inquiridos do PSD de 36,3%.





Mais de metade diz que ensino tem vindo a piorar

A sondagem efectuada pela Aximage tentou ainda perceber qual a percepção dos portugueses em relação à evolução da qualidade do ensino em Portugal.



"Na sua opinião, quando compara a qualidade do ensino actual com a de há uns anos, acha que, de um modo geral, qualidade do ensino melhorou, está igual ao que era ou tem vindo a piorar?". A esta pergunta quase metade (44,7%) respondeu que tem vindo a piorar.





Quase um terço (32,5%) considerou que tem vindo a melhorar e apenas 17,8% defendeu que está igual ao que era.