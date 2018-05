Associação do Porto devolve jovens pais ao mercado de trabalho

Criado pela Vida Norte em parceria com a Jason Associates, o programa Rumo está a dar competências de empregabilidade a pessoas para quem a gravidez ou nascimento do filho foi um "desafio emocional, psicológico ou financeiro".

Desenvolver competências de empregabilidade com pais e mães em situação vulnerável e ajudá-los na reaproximação e integração no mercado de trabalho, facilitando também o contacto com potenciais empregadores. É este o "Rumo" que a associação Vida Norte está a dar a uma dezena de utentes que estão em situação de desemprego.

Inserido no projecto "Escola com Vida", que foi um dos vencedores do Prémio BPI Solidário 2017, o programa criado por esta associação de promoção e defesa da vida e da família envolve pais e mães com habilitações escolares que vão do 6.º ano à licenciatura. E diferentes trajectórias profissionais, ligadas às áreas de administração, logística, transporte de mercadorias, segurança/vigilância, comércio, hotelaria e restauração.

A primeira edição do programa Rumo arrancou em Janeiro no Porto, onde tem sede esta IPSS que, em média, acompanha mensalmente cem grávidas e famílias em situação de fragilidade, desde a gravidez até o bebé completar 18 meses. A avaliação do impacto está a cargo da Faculdade de Psicologia da Universidade Católica (Centro Regional do Porto), mas a Vida Norte já prevê a uma segunda edição em Março de 2019 – e alargada à cidade de Braga, onde abriu uma delegação em 2017.

Desenvolvido em parceria com a Jason Associates, que actua nas áreas de gestão de talento, "assessment", desenvolvimento de competências e arquitectura humana, comunicação e cultura organizacional, o programa envolveu, ao longo de oito semanas, o reforço de competências dos participantes nas áreas do autoconhecimento, auto-estima, imagem profissional, comunicação da proposta de valor, saber estar em situação de entrevista e comportamentos críticos no trabalho.

Promessa de talento após "desafio" familiar

Concluído este plano de capacitação, a Vida Norte está nesta fase seguinte a contactar empresas, a marcar entrevistas e a tentar a reintegração destes jovens pais e mães no mercado de trabalho. Joana Gonçalves Fernandes, consultora da empresa comprada em Setembro de 2017 pela Mercer, descreve um perfil "muito variável", mas que inclui "pessoas em que a gravidez ou novo filho surge como um desafio emocional, psicológico ou financeiro a que têm dificuldade em dar resposta".

"O grande objectivo é capacitarmos os participantes, de forma a acrescentarem real valor à empresa onde forem integrados. São pessoas com talento, que precisam de ajuda a encontrar um rumo. As empresas que os contratarem podem contar com pessoas talentosas, altamente motivadas e dedicadas", acrescentou ao Negócios a responsável da Jason Associates e gestora do projecto.