Bloco propõe transferência direta do Estado a pequenas empresas para pagar salários

O Bloco de Esquerda propõe que o Estado faça uma transferência direta para todas as micro e pequenas empresas, que tenham até 50 trabalhadores, para pagamento exclusivo de salários.



As empresas ficariam, no entanto, impedidas de recorrer ao lay off e proibidas de reduzir postos de trabalho, mesmo quando os vínculos são precários.





A deputada Mariana Mortágua apresentou a ideia numa videoconferência de imprensa sustentando que se trata de um "plano simples" e rápido para "garantir à maior parte das empresas" o pagamento de salários em março e em abril.



De acordo com as estimativas do BE, caso todas as empresas aderissem o custo seria de 1.650 milhões de euros por mês.