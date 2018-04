Bosch, Ikea e Continental Mabor vão oferecer 650 empregos dia 17 em Guimarães

Mais de 35 empresas, entre as quais a Bosch, Ikea, Jerónimo Martins, Fujitsu e Continental Mabor, vão estar a 17 de Abril no campus universitário de Azurém, em Guimarães, para oferecer 650 empregos e estágios.

A Continental Mabor é uma das 35 empresas participantes na próxima edição da Feira de Emprego e Empreendedorismo da Universidade do Minho.

No âmbito da Start Point - 9.ª Feira de Emprego e Empreendedorismo da Universidade do Minho, que se realiza nos dias 16 e 17 de Abril, no campus de Azurém, em Guimarães, 35 empresas vão estar presentes no segundo dia da iniciativa para oferecer 650 empregos e estágios, garante a instituição universitária promotora, em comunicado.

A Bosch, Ikea, Jerónimo Martins, Fujitsu e Continental Mabor são algumas das empresas participantes.

No dia anterior, segunda-feira, estão previstas acções de "coaching" que visam preparar e apoiar os participantes interessados no contacto com as entidades empregadoras.

"Há ‘workshops’ sobre preparação pessoal para enfrentar o mercado de trabalho, técnicas de procura activa de emprego, desenvolvimento de competências transversais, entre outros", promete a Universidade do Minho.

A "Start Point" tem como principal objectivo propiciar o contacto directo de jovens e adultos com o mercado, através de oportunidades profissionais, do desenvolvimento de competências e do "networking" dos participantes, tem como público-alvo a (ex-)estudantes, investigadores e professores, assim como a recém-diplomados e empreendedores.