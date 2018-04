WebSummit dos Pequenitos junta estudantes empreendedores em Lisboa

Bloomberg

Se o Web Summit trouxe aos portugueses o "entusiasmo internacional" em relação às start-ups, o BET – Bring Entrepreneurs Together, que se apresenta como a maior associação de jovens empreendedores em Portugal, reclama que "já o faz há sete anos". Este sábado está de volta para que "as ideias que dariam óptimos produtos e serviços" não morram na cadeira de empreendedorismo da faculdade.

Organizado por estudantes e para estudantes, a sexta edição do BET24 vai decorrer a 14 de Abril e 5 de Maio, contando com a presença de mais de 400 estudantes para inovar e criar os projectos do futuro. Nas instalações da Microsoft Portugal, em Lisboa, o objectivo assumido para estes dois dias é "criar start-ups, mas também criar empreendedores".

A Uniplaces, plataforma que em cinco anos gerou 100 milhões em rendas, a Heptasense, a Collide, a Clickly e a Get Social são algumas start-ups que passaram pelas anteriores edições do evento organizado pela BET, presidida por Tiago Freire de Andrade, que contabiliza mais de 13.500 euros em prémios para distribuir nos quatro desafios a cumprir pelos estudantes, já que "todos os empreendedores também precisam de um empurrãozinho".

Prémios e competências transversais



Além de dinheiro, os jovens universitários precisam de conhecimento em várias áreas para que os projectos empresariais avancem. "Parece que falta sempre algo. Falta sempre aquela noção de marketing e de modelos de negócio que o grupo de engenheiros não tem ou a habilidade de criar um site e uma aplicação com ‘machine learning’ por trás que o grupo de gestores não tem", completa a BET numa nota enviada às redacções.