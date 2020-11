CGTP marca semana de luta descentralizada para início de dezembro

A decisão foi tomada na reunião do Conselho Nacional da Intersindical, que se realizou no salão da Voz do Operário, em Lisboa, para garantir o distanciamento social entre os cerca de 100 participantes.A semana de "Ação e Luta em todos os sectores" vai ter como lema "Proteger os trabalhadores! Aumentar salários! Garantir direitos!" e como sub-lema "Em luta pelo emprego com direitos, contratação coletiva, 35 horas, reforço dos serviços públicos".Segundo a resolução aprovada pelo Conselho Nacional, a iniciativa tem como objetivo "dar força e expressão à ação reivindicativa nos locais de trabalho, [...] com plenários, concentrações, manifestações e greves, em torno das reivindicações concretas dos trabalhadores dos diversos sectores de atividade, [...] em todos os distritos e regiões autónomas".