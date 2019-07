Aliás, a perspetiva para junho é a de uma redução do número de pessoas empregadas. Face a maio terão sido destruídos 15,4 mil postos de trabalho, e comparando com três meses antes, terão desaparecido 13,9 mil empregos.



Havia mais jovens desempregados em maio, mas situação pode melhorar



Para os jovens, o mercado de trabalho piorou em maio, com um aumento expressivo da taxa de desemprego, de 17,1% para 19,4%. São cerca de 10 mil jovens a mais que estavam à procura de trabalho.



Ainda assim, a perspetiva para junho é ligeiramente melhor, com a taxa a recuar para 18,9%.



(Notícia atualizada pela última vez às 11h35)

A taxa de desemprego ficou inalterada em 6,6%, em maio, revelou esta terça-feira, 30 de julho, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Contudo, a expectativa para o mês de julho é de um aumento para 6,7%.Os dados do INE mostram que face a três meses antes, em maio a taxa de desemprego estava uma décima mais elevada. Esta comparação pode ser feita porque os números estão ajustados de sazonalidade. Mesmo assim, comparando com maio de 2018, a taxa de desemprego está 0,5 pontos percentuais abaixo.Olhando apenas para a evolução da população desempregada, verifica-se um aumento de 0,5% em maio, face a abril – é o equivalente a 1,7 mil pessoas. Já a população empregada ficou praticamente inalterada, reforçando-se a ideia de que o ímpeto da criação de emprego em termos líquidos está a esmorecer.