Emprego das portuguesas foi dos mais penalizados pela pandemia

Estudo europeu mostra que a primeira vaga de covid-19 penalizou mais as mulheres do que os homens. Mas essa diferença foi mais acentuada em Portugal, no emprego destruído como em horas trabalhadas. Mulheres usaram mais apoios à família.

Emprego das portuguesas foi dos mais penalizados pela pandemia









