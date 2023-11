Estado, empresas e associações assinam protocolo de requalificação profissional dos portugueses

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em conjunto com a Sonae, a SAP, a Nestlé, a BRP – Associação Business Roundtable Portugal e a Confederação Empresarial (CIP), assinam esta quinta-feira, 9 de novembro, um memorando de entendimento tendo em vista a requalificação profissional dos portugueses.





No comunicado conjunto, as entidades estabelecem como meta alcançar "empregabilidade superior a 75 % para formandos em situação de desemprego".





O protocolo é assinado no âmbito de um programa que já existe, denominado de "PRO_MOV", e que conta com atualmente com sete laboratórios de requalificação, 14 cursos e 21 turmas, das quais dez já concluídas, abrangendo 13 regiões do país.





A partir de agora, este programa irá assim unir mais de 50 empresas e associações, sendo a primeira iniciativa em Portugal do programa R4E – Reskilling 4 Employment, criada pelo ERT - European Roundtable for Industry.





Como recorda a nota, "de acordo com as estimativas divulgadas pelo ERT, é necessário requalificar cerca de 20 milhões de europeus até 2030, sendo que atualmente existem mais de cinco milhões de vagas de emprego por preencher e 11 milhões de desempregados há mais de seis meses". "A ambição do R4E é ajudar na requalificação de 1 milhão de europeus até 2025", acrescenta.





O programa concentra-se em sete setores de atividade/laboratórios: Laboratório de Indústria (liderado pela Nestlé), Laboratório de Agricultura (liderado pela Sogrape), Laboratório Digital (liderado pela SAP), Laboratório Green Jobs (liderado pela EDP), Laboratório de Vendas (liderado pela DELTA), Laboratório de Healthcare (liderado pela CUF e Hovione) e Laboratório de Business Intelligence (liderado pela Worten).

Para as pessoas desempregadas, "o PRO_MOV é uma oportunidade de regressar ao mercado de trabalho, com perspetivas de um emprego estável por serem profissões extremamente necessárias e identificadas pelas empresas", sublinha a mesma nota.

O protocolo será assinado esta quinta-feira às 14:30, em Lisboa, com a presença de Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, Domingos Lopes, presidente do conselho diretivo do IEFP, João Almeida Lopes, vice-presidente da CIP, e os executivos de outras empresas envolvidas.