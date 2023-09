Europeus trabalham 37,5 horas por semana. Portugal acima da média

Os europeus trabalharam em média 37,5 horas por semana em 2022, com os números a variarem entre a Grécia com 41 horas e os Países Baixos com 33,2 horas, segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas europeu, o Eurostat.A Grécia é o país onde se trabalha mais horas, seguido pela Polónia (40,4 horas), Roménia e Bulgária, ambas com 40,2 horas.Em sentido oposto, os Países Baixos são onde se trabalha menos horas, seguido pela Alemanha (35,3 horas) e a Dinamarca (35,4 horas).Portugal está acima da média com 39,9 horas semanais trabalhadas.Estes dados consideram também os trabalhadores de "part-time", que têm, em média, uma semana mais curta, ou seja, nos países onde há mais trabalhadores neste modelo os valores médios tendem a baixar, detalha o Eurostat.Em termos de atividade profissional, as pessoas empregadas em atividade agrícola, florestal e de pescas foram as que mais trabalharam na UE: 42,8 horas semanais. O setor da construção aparece em segundo lugar com 40,5 horas e em terceiro as atividades de organizações extraterritoriais, com 40,2 horas.