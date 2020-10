Governo aprova reforço dos apoios para empresas com quebras de 75%

O Governo aprovou em Conselho de Ministros as alterações ao chamado apoio à retoma progressiva , permitindo uma redução total de horário aos trabalhadores de empresas com quebras de faturação superiores a 75%, com um apoio integralmente suportado pela Segurança Social.Nestas circunstâncias, segundo a ministra do Trabalho, os trabalhadores vão receber 88%.Ana Mendes Godinho confirmou ainda a criação de um novo escalão para empresas que tenham uma quebra de faturação de entre 25% e 40% e que até agora não eram abrangidas pelo apoio. Neste caso permite-se a redução de horário até 33%.O Governo não aprovou qualquer alteração às regras de pagamento da TSU que já estavam previstas, o que significa que só as pequenas e médias empresas terão uma redução de 50% nos descontos que incidem apenas sobre a compensação retributiva.O Governo também não alterou a regra que prevê que as empresas abrangidas não possam avançar para despedimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho até dois meses após o fim da medida.Os detalhes da medida agora aprovada, que tem efeitos retroativos a 1 de outubro, podem ser consultados neste documento síntese do Governo.As empresas e trabalhadores que adiram a programas de formação organizados pelo IEFP vão passar a receber mais do que até aqui. A opção depende da empresa.Assim, o trabalhador passa a receber 176 euros em vez dos anteriores 66 euros, enquanto o empregador recebe 131 euros por cada trabalhador envolvido.Está previsto que o apoio vigore até ao final do ano, embora o Governo admita vir a estender as medidas em função da evolução da situação económica.