Governo “deve manter” medidas laborais negociadas à esquerda

Ao contrário das associações patronais, a UGT defende que o Governo deve manter na chamada “agenda do trabalho digno”, as medidas sobre compensações a contratados a prazo que são dispensados e pagamento de horas extraordinárias. Ou seja, as que foram negociadas com BE e PCP antes da crise política.

