Governo não quer alterar lei para resolver dúvidas sobre despesas em teletrabalho

O Governo não quer clarificar num texto legal as dúvidas que surgem sobre o pagamento de despesas em teletrabalho, que se aplicará por exemplo na semana de contenção de 2 a 9 de janeiro, quando o trabalho à distância for obrigatório.



Questionada pelos jornalistas sobre as dúvidas que têm surgido, e que alguns advogados admitem que poderiam ser esclarecidas em diplomas transitórios, a ministra do Trabalho respondeu que não tem intenção de alterar a lei.





"Como sabe estas regras resultam de uma aprovação que foi feita em sede Parlamentar e portanto não está prevista qualquer alteração legislativa relativamente ao teletrabalho", disse Ana Mendes Godinho."Naturalmente [que] dúvidas que vão surgindo também se vão procurando estabilizar", "clarificando a cada momento as dúvidas que vão surgindo", acrecentou.A nova legislação sobre teletrabalho vai entrar em vigor no início de janeiro, na semana em que este se torna obrigatório.O diploma aprovado pelo Parlamento prevê que as empresas passem a suportar todas as despesas adicionais, uma norma que como já reconheceu o Governo também se aplicará na chamada "semana de contenção".O problema, como o Negócios já noticiou , é que a lei prevê que o acréscimo de despesas seja calculado em termos homólogos e há um ano as pessoas já estavam em teletrabalho.



Os advogados têm sublinhado que também não foram esclarecidas as dúvidas sobre como calcular o acréscimo de despesas quando há mais do que uma pessoa a trabalhar em casa.





Esta quinta-feira, tanto o primeiro-ministro e o Presidente da República admitiram que possam ser necessário estender as medidas restritivas depois da anunciada "semana de contenção", que à partida só iria durar de 2 a 9 de janeiro.



A ministra foi questionada sobre a eventual extensão do teletrabalho obrigatório, mas não respondeu à questão.







Notícia em atualização