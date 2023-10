Governo negoceia salário mínimo nos 820 euros no próximo ano

O Governo está a negociar com os parceiros sociais uma proposta de subida do salário mínimo nacional para os 820 euros mensais em 2024, dez euros acima do que estava previsto no acordo. O tema deverá ser fechado no âmbito das negociações que decorrem em sede de concertação social nos próximos dias. Esta quinta-feira, decorriam ainda conversações entre o Executivo e as confederações patronais.



