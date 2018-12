Governo quer alargar licenças e tentar limitar horários dos pais

As licenças parentais estão em discussão no Parlamento e o Governo garante que as vai apoiar. Mas as medidas que podem proteger os pais com filhos pequenos de regimes de adaptabilidade ou bancos de horas ainda serão discutidas em concertação social. O programa para a conciliação – “3 em linha” – é hoje apresentado.