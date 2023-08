Japão: Funcionários públicos em vias de ter maior aumento salarial em mais de 20 anos

Os funcionários públicos do Japão podem vir a ter o maior aumento salarial em mais de duas décadas, na sequência de subidas históricas no setor privado acordadas durante as negociações da primavera.A Autoridade Nacional de Pessoal do Japão recomendou, esta segunda-feira, uma revisão em alta da média salarial dos funcionários públicos na ordem dos 2,7% no atual ano fiscal. Um valor que inclui uma subida do vencimento base de 0,96%, a maior registada em 26 anos, segundo a agência Bloomberg.Com o primeiro-ministro nipónico, Fumio Kishida, a apelar a uma subida salarial acima da inflação, há trabalhadores de determinados ramos de atividade que conseguiram garantir um aumento de até 3,58% durante as negociações anuais deste ano, de acordo com os números do maior sindicato do país, o Rengo.Os níveis salariais também devem crescer para os trabalhadores sem contrato e que recebem à hora, já que um painel de consultores do Ministério do Trabalho acordou, no final do mês passado, em elevar a média nacional do salário mínimo em 4,3% para mais de 1.000 ienes (6,39 euros) por hora pela primeira vez, naquele que será o maior impulso desde que há registos oficiais, ou seja, desde 1978.Esta mudança, que deve acontecer em outubro, vai afetar aproximadamente 20% dos trabalhadores, segundo uma estimativa do JPMorgan, citada pela Bloomberg.Estes progressos em matéria de vencimentos constituem um bom presságio para o Banco do Japão, cujo governador tem vindo a monitorizar de perto a subida dos rendimentos considerando-a um fator-chave para determinar as probabilidades de se alcançar uma inflação de 2% de forma sustentada. Kazuo Ueda tem repetidamente afirmado que, por enquanto, ainda há uma distância a percorrer para que esse objetivo seja atingido, dando a entender que o banco central irá manter a sua postura acomodatícia por algum tempo.As recomendações salariais para a função pública este ano focam-se na melhoria dos vencimentos para os trabalhadores mais jovens, incluindo propostas para elevar os ordenados iniciais em 8% para aqueles que começam a trabalhar depois de concluírem o ensino secundário e na ordem dos 6% para os que acabaram de completar o ensino superior.O governo nipónico sugere ainda a revisão da lei no sentido de permitir que mais funcionários possam tirar três dias de folga por semana, alargando o universo para lá dos que precisam de prestar cuidados, designadamente a crianças.O Ministério das Finanças do Japão estima que estas recomendações para os pagamentos da função pública, aplicáveis a 282 mil trabalhadores, venham a resultar num encargo adicional na ordem dos 172 mil milhões de ienes (1,1 mil milhões de euros).O governo planeia apresentar uma proposta para estas mudanças durante a próxima sessão extraordinária do parlamento (Dieta).