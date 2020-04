Marcelo autoriza Governo a limitar despedimentos

O projeto de decreto que o Presidente da República assinou autoriza o Governo a determinar novas restrições à iniciativa privada, explicitando desta vez que poderão ser definidas pelo Governo "limitações aos despedimentos".





Explica o projeto de diploma que podem ser impostas limitações à atividade das empresas, "incluindo limitações aos despedimentos", o que não constava expressamente do primeiro decreto, de 18 de Março. O decreto será votado amanhã e caberá ao Governo, depois, decidir que limitações é que impõe, efetivamente.





Até agora, o Governo só tem limitado alguns despedimentos no caso de empresas que queiram recorrer a medidas com o apoio do Estado. Quem recorre ao chamado lay-off simplificado, por exemplo, não pode avançar com despedimentos coletivos ou por extinção do posto do trabalho, podendo no entanto dispensar trabalhadores a prazo, temporários, a recibos verdes ou que estejam ainda no período experimental.



Medidas unilaterais sem ouvir os sindicatos



No entanto, o Presidente também autoriza o Governo a aprovar medidas laborais idênticas ao chamado lay-off, deixando expresso que no processo legislativo sobre medidas laborais os sindicatos não têm de ser ouvidos.



"Pode ser alargado e simplificado o regime de redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador", estabelece o projeto.Vários constitucionalistas ouvidos pelo Negócios consideraram, já no mês passado, que o chamado lay-off simplificado deveria ter sido aprovado pelo Parlamento.



Por outro lado, torna-se expresso que "fica suspenso o direito das associações sindicais de participação na elaboração da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes para os efeitos previstos" no decreto do Presidente.



Governo pode exigir exclusividade



Por outro lado, à possibilidade de requisitar trabalhadores para outras funções quaisquer soma-se agora o poder de limitar a "cumulação de funções entre o setor público e o setor privado".



São alargadas as áreas em que podem ser requisitados trabalhadores para outras funções, locais, ou horário de trabalho: passa a estar expressamente incluído o setor social, o apoio a populações vulneráveis, a pessoas idosas, com deficiência, ou crianças e jovens em risco.



Nestas áreas, bem como na saúde, segurança ou defesa, entre outras, pode ser "limitada a possibilidade de cessação das respetivas relações laborais".



Notícia em atualização