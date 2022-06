Marcelo sublinha que proposta de reduzir semana de trabalho ainda vai à concertação social

"É um debate que está em curso, que irá com certeza à concertação social e é bom que os parceiros sociais digam de sua justiça, depois se for caso disso vai ao parlamento", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência "Mar, porta para o futuro", no âmbito da comemoração dos 134 anos do Jornal de Notícias, o Presidente da República afirmou que o debate em torno desta matéria "ainda está a durar", motivo pelo qual disse não querer pronunciar-se."Veremos se há alguma iniciativa legislativa e no fim da iniciativa legislativa quando aparecer em Belém, pronunciar-me-ei", salientou.O Conselho de Ministros aprecia hoje a agenda do trabalho digno e da valorização dos jovens no mercado de trabalho.A possibilidade de reduzir a semana de trabalho de cinco para quatro dias é uma das 70 medidas que integram o pacote legislativo.O Diário de Notícias avança, tendo por base declarações da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que o objetivo é ter "todas as medidas já em operação em janeiro do próximo ano".