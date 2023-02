Novo apoio a empresas que contratem jovens por 1.320 euros ou mais

O Governo está a preparar um apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a lançar em março, para as empresas que contratem jovens com vínculo sem termo e um salário de 1.320 euros ou mais, o “salário médio” geral. O valor do apoio ainda está por esclarecer.

Novo apoio a empresas que contratem jovens por 1.320 euros ou mais









