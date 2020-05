Programas de lay-off protegem 40 milhões de empregos na Europa

Sem lay-off, a taxa de desemprego na Alemanha, França, Itália e Espanha - as quatro maiores economias da zona do euro - poderia ter subido para até 42%.

Os governos europeus tiveram que gastar muito para proteger trabalhadores durante as medidas de confinamento para combater o coronavírus, mas o enorme peso nas contas públicas parece valer a pena.





Mais de 40 milhões de trabalhadores foram dispensados temporariamente durante as paralisações, com base em dados das maiores economias da região. Parte dos salários é coberto pelo estado. Sem o apoio dos governos, muitos poderiam ter ficado sem trabalho, o que elevaria a taxa de desemprego para níveis inéditos.





A Bloomberg Economics estima que, se todos os trabalhadores em risco tivessem perdido o emprego, a taxa de desemprego na Alemanha, França, Itália e Espanha - as quatro maiores economias da zona do euro - poderia ter subido para até 42% no pico do confinamento.





Seria um grande golpe para a economia da zona do euro, onde o mercado de trabalho melhorou lentamente após a dupla devastação da crise financeira global seguida pela crise da dívida soberana da região.