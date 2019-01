Miguel Baltazar/Negócios

recomenda ao Governo que legisle no sentido da adoção de um "

mecanismo de limitação" da desigualdade salarial dentro das organizações.

O deputado Carlos Peixoto (PSD) nota que a posição do PSD não está fechada mas assegura que os sociais-democratas já afastaram qualquer hipótese de voto contra, porque querem "minimizar ao máximo o problema da disparidade salarial".

Considerando que o PS "falhou nesta matéria" por não avançar com um projeto lei e se limitar a uma proposta de recomendação ao Governo, Peixoto ressalva que persistem dúvidas quanto à eficácia do projeto, pelo que desde já adianta que o PSD deverá posteriormente propor alterações em sede de especialidade, caso o Executivo socialista, na sequência da aprovação do referido projeto de resolução, apresente uma proposta de lei sobre a matéria.



O projeto de resolução apresentado pelo PS para combater a desigualdade salarial no seio das empresas vai ser aprovado, no Parlamento, na votação agendada para esta sexta-feira, apurou o Negócios. O PSD vai garantir a aprovação da proposta da bancada parlamentar socialista, seja através de voto favorável seja pela abstenção.Mesmo que os restantes partidos (Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PAN e CDS) votem contra a proposta do grupo parlamentar do PS, os votos favoráveis dos deputados socialistas e a abstenção da bancada social-democrata bastam para assegurar a aprovação do projeto. Em causa está um projeto de resolução queEm Setembro último, um projeto de lei do Bloco que propunha o estabelecimento de leques salariais de referência para penalizar as empresas onde existam grandes discrepâncias nas remunerações dos diversos trabalhadores foi chumbado com os votos de PS, PSD e CDS. Na altura, os socialistas justificaram o voto contra por considerarem que esta matéria deve ser também negociada em sede de concertação social e que a proposta bloquista não admitia essa possibilidade.Entretanto, na terça-feira passada o Bloco reapresentou o projeto de lei chumbado em Setembro, agora com algumas modificações, designadamente a possibilidade de haver penalização ao nível da contribuição patronal (ou seja, o agravamento da TSU) das empresas onde se verifique uma diferença entre os salários mais baixos e os mais altos que supere o limite que venha ser definido. Esta recomendação também consta da proposta do PS. Este novo projeto do Bloco ainda não tem data marcada para ser debatido e votado.Admitindo não estar ainda definido como os bloquistas vão votar a proposta socialista, estando isso dependente do tratamento que o PS fizer do projeto do partido liderado por Catarina Martins, o deputado José Soeiro explica que no projeto do BE a definição dos limites de discrepância fica a cargo do Governo, o que permite ao Executivo negociar com a concertação social.Seja como for, Soeiro frisa que o BE está em "profundo desacordo" com a exigência do PS de que este tema seja alvo de negociação na concertação social, até porque "as entidades patronais já disseram que discordam dessa limitação".

O Negócios sabe ainda que o CDS vai optar entre a abstenção ou o voto contra a proposta socialista e que o PSP vai abster-se.

Ainda em 2017, o Presidente da República afirmou que a diferença entre salários de gestores e trabalhadores é "chocante", sobretudo nas grandes empresas. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda que "tem de se encontrar uma forma de debater seriamente o problema não afetando as pequenas e médias empresas, olhando para essas empresas [cotadas em bolsa] e vendo, até pelo seu capital internacional, o que é que precisa de ser corrigido e como é que precisa de ser corrigido, de uma forma que tenha presente a justiça social".

Projeto do PS recupera proposta da JS

O projeto de resolução do PS cujo debate teve início às 15:00, no Parlamento, recupera uma proposta da Juventude Socialista e propõe que "após consultados os parceiros sociais em sede de Conselho Económico e Social, [seja definido] um mecanismo de limitação proporcional da disparidade salarial no interior de cada organização, pública ou privada".

Todo o tipo de prestações atribuídas em dinheiro ou espécie deve ser tida em conta no cálculo da diferença salarial, necessariamente com a salvaguarda das situações de exceção como são os casos de trabalhadores a tempo parcial cujo salário é inferior.

(Notícia atualizada pela última vez às 15:39)