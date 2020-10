Quais são as regras da pré-reforma na Função Pública?

As pré-reformas na modalidade de suspensão de contrato dirigem-se a funcionários públicos com 55 anos ou mais, implicam corte salarial mas não penalizam a reforma. Conheça as regras.

Quais são as regras da pré-reforma na Função Pública?









