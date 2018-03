Qual o melhor mês para fazer férias na praia?

Julho, Agosto e Setembro: os meses do calor Sem surpresa, os meses de Julho, Agosto e Setembro são os mais quentes. A temperatura média começa a subir logo em Fevereiro e só volta a descer em Setembro e de forma mais acentuada a partir de Outubro. Janeiro é o mês mais frio. Agosto mais quente, mas pouco Os dados históricos do IPMA mostram que Agosto é mais quente do que Julho. Mas a diferença é pequena e o sétimo mês do ano vence noutros campeonatos. Setembro é, sem dúvida, muito menos quente. Em média, claro. Julho é o mês menos chuvoso No Verão, Julho é o mês em que menos chove. Menos do que Agosto. Setembro tem um nível de precipitação que triplica os registos médios dos meses precedentes, revelam os dados do IPMA

As férias de Verão ainda estão longe, mas é nesta altura em que os primeiros planos são feitos. De Norte a Sul do país, no sector público ou no privado, os trabalhadores estão a definir com as respectivas entidades patronais o período em que tencionam gozar férias, o que, por Lei, tem de ser fixado até 15 de Abril. E a grande maioria gozará as férias no Verão. A atracção é óbvia: o bom tempo. Seja na praia, seja no campo, o que todos querem nas férias é sol e calor.





Assim, antes de marcar as férias, é avisado passar os olhos pelas estatísticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). E o que nos dizem os números? Desfazem o mito de que Agosto é o melhor mês para fazer praia. A diferença entre os valores médios das temperaturas mínimas, médias e máximas em Julho ou Agosto é residual. Agosto ganha quase sempre, mas por uma margem tão pequena que é muito duvidoso que algum veraneante dê por isso.