Quase 70% dos escolhidos pela Cresap já era dirigente em substituição

Quase 70% lugares para direção de topo da Administração Pública a concurso pela Cresap desde 2019 acabaram nas mãos de trabalhadores que já estavam no lugar em regime de substituição, viciando o processo.



Segundo escreve nesta sexta-feira, 18 de junho, o semanário Expresso, apesar de a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) ter sido criada para dar primazia ao mérito e despolitizar os cargos de topo do Estado, através da seleção por concursos independentes, isso não está a acontecer na grande maioria dos casos.



Isto porque em 69,1% dos 68 concursos avaliados pelo Expresso o dirigente de topo que acabou por ser nomeado pelo Governo, após passar o crivo da Cresap, já ocupava o cargo em regime de substituição. Um regime através do qual o Executivo pode nomear diretamente e que, apesar de ter natureza temporária, muitas vezes se prolonga por mais de um ano.





Leia Também Governo admite concursos automáticos para dirigentes

Para os especialistas esta é uma prática abusiva e o Governo quer mudar as regras.