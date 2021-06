Governo quer mexer na duração dos cargos dirigentes

As mudanças que estão a ser preparadas passam por reduzir a duração dos cargos em substituição e, por outro lado, pelo ajustamento do período das comissões do serviço em função da avaliação, segundo o Governo.

