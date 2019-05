De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) o emprego recuou ligeiramente face ao trimestre anterior (-0,1%) mas aumentou face a período homólogo (1,5%), embora esse crescimento se faça agora a um ritmo mais lento.Já a taxa de desemprego de jovens ficou nos 17,6%, que é o valor mais baixo da série que começou em 2011. A proporção de desempregados de longa duração também está a cair, apesar de ainda representar quase metade (46%) do total.A taxa de desemprego situou-se em média nos 7% no ano passado. O Governo prevê que este ano baixe para 6,6%, mas a Comissão Europeia, que ontem atualizou as suas projeções, aponta para um valor mais baixo, de 6,2%.A taxa de desemprego é mais elevada no Algarve (9,4%) e na Região Autónoma dos Açores (8,4%), sendo mais baixo no Centro (4,9%) e no Alentejo (6,3%).