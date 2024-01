Taxa de desemprego mantém-se nos 6,6% em dezembro

Dados provisórios do INE apontam para uma estabilização do emprego e do desemprego face ao mês anterior, e para uma subida do emprego face a período homólogo.

