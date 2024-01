O número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu em dezembro pelo sexto mês consecutivo e também aumentou 3,5% face ao mesmo período do ano anterior.





Face a período homólogo o aumento foi de 3,5% corresponde a mais 10.654 desempregados, para um total de cerca de 318 mil pessoas inscritas e disponíveis para trabalhar, revelam os dados administrativos divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).





Trata-se do número mais elevado dos últimos 21 meses, ou seja, desde março de 2022.

Face ao mês anterior, a subida foi de 1,7%, ou seja, mais de 5,3 mil pessoas do que em novembro.



Em relação ao mês anterior todas as regiões, com exceção dos Açores, verificaram uma tendência de agravamento, particularmente acentuada no Algarve (+18,4%).



Os números referidos até agora dizem respeito ao número de desempregados no final de cada mês (o chamado "stock").





Quanto ao número de desempregados inscritos ao longo do mês (o "fluxo"),nos centros de emprego, em linha com período homólogo (+0,1%) e numa quebra de 25% face a novembro.Notícia atualizada às 10:42 com mais informação. Título corrigido para explicar que são mais 10,7 mil e não 10,6 mil pessoas inscritas no final do mês, face a dezembro de 2022.