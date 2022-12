Trabalhadores em lay-off disparam para mais do dobro em novembro

Partilhar artigo



O recurso ao lay-off previsto no Código do Trabalho voltou a crescer, com mais empresas a cortarem horários e com o número de trabalhadores abrangidos pela medida reservada a negócios em dificuldades a disparar para mais do dobro.



Em novembro, passaram a estar neste regime 6.827 trabalhadores (2.901 no mês anterior), segundo as última estatísticas da Segurança Social, já publicadas. A informação indica que o nú...