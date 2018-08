Vitória judicial de trader abre caminho para demitidos em Londres

O ex-trader do Barclays, demitido a pedido de um órgão regulador de Nova Iorque por usar indevidamente um programa de negociação electrónica, tinha poucas probabilidades de ganhar a sua luta contra o banco. Sem advogado, enfrentando advogados de primeira linha em um tribunal de Londres, Fotheringhame insistiu desde o início que queria o seu emprego de volta.

David Fotheringhame, de 47 anos, projectava uma imagem pouco comum enquanto os executivos do banco faziam fila para explicar porque não podiam recontratá-lo. Estes responsáveis disseram que a confiança tinha sido quebrada, que Fotheringhame não conseguiria as aprovações necessárias dos reguladores e que ele simplesmente não tinha as devidas qualificações. Mas Fotheringhame, que se autodescreveu como "hiper-racional", obteve uma sentença favorável e rara - um novo contrato, de 150.000 libras (167 mil euros).