Apoio aos pais: um lay-off a pedido do trabalhador?

O Governo tem flexibilizado as regras que decidem o acesso ao lay-off simplificado e prepara-se para fazer o mesmo no caso do apoio extraordinário à família, alargando-o a pais com filhos pequenos em teletrabalho e atenuando alguns cortes salariais. As duas medidas têm filosofias diferentes, mas mais semelhanças do que se possa pensar. No entanto, o apoio aos pais tem um valor mais baixo e, ao contrário do que acontece no lay-off, é o trabalhador

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...