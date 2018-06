Das ideias à proposta final: o que ficou pelo caminho e o que vingou

O Bloco de Esquerda exigiu os limites ao trabalho temporário. O PCP insistiu no "combate à precariedade", mas não reclama a paternidade de qualquer medida. As associações patronais conseguiram um novo banco de horas grupal e o alargamento do período de experiência. A proposta que chegou ao Parlamento baseia-se num acordo de concertação social que segundo António Costa, primeiro-ministro, "limita a possibilidade de recuos amanhã".