Glovo não chega a acordo com estafeta que exige contrato

A Glovo não chegou a acordo com o estafeta que exige o reconhecimento do vínculo com a plataforma digital, na audiência marcada com esse fim. Embora um acordo ainda possa surgir, o processo avança em direção ao julgamento.

