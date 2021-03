Novos contratos podem prever transição para teletrabalho

A transição para um regime permanente de teletrabalho que vá além da pandemia só é possível com acordo escrito quando os trabalhadores já pertenciam à empresa. No entanto, no caso dos novos contratos de trabalho, que são em si um acordo, já há quem esteja a introduzir cláusulas para facilitar futuras mudanças.

