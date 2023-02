PCP contesta simplificação de baixas e provoca novo atraso em toda a lei laboral

Em protesto contra a falta de tempo para analisar a proposta sobre a simplificação das baixas, o PCP fez um ultimato ao PS: ou o PS retirava a proposta ou o PCP forçava o adiamento da última reunião de votações às leis laborais.



Embora o PS e diversos membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro, tenham vindo a apelar a uma rápida aprovação da chamada "agenda do trabalho digno", o PS optou por manter a proposta sobre a simplificação das baixas, que tem sido defendida pela Ordem dos Médicos e pelo Ministério da Saúde, o que terá como consequência o adiamento das votações tanto na comissão (já não ficarão fechadas hoje) como em votação final, em plenário.



Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da bancada socialista, Francisco César, considerou que desta forma os diversos diplomas da chamada agenda do trabalho digno já não ficarão fechados em votação final global na sexta-feira, dia 3.





"A partir do momento em há um requerimento potestativo (para adiar a votação) não vai ser possível nós fazermos [hoje] em comissão a votação final retificativa do que vem do grupo de trabalho, e não será possível levar sexta-feira a votação final global desta proposta com as consequências que nós sabemos que isso pode trazer", disse Francisco César, vice-presidente da bancada do PS, aos jornalistas.





"Ao nível da caducidade nós sabemos que a lei tem um prazo (…) pode ter consequências ao nível da caducidade dessas convenções e portanto o PCP que assuma as suas responsabilidades", acrescentou. Tal como o Negócios explicou na edição desta quarta-feira, em causa estão dezenas de convenções coletivas com pedidos de denúncia apresentados que não são protegidos nas propostas do PS.A posição do PCP causou enorme surpresa entre todos os deputados, que esperavam que os diplomas que estão a ser votados desde dezembro ficassem concluídos esta sexta-feira.O deputado Alfredo Maia alegou que a apresentação da proposta, por parte do PS, na véspera da reunião não dá tempo suficiente aos deputados para analisar as suas consequências. Disse ainda que não concorda que a baixa seja passada sem intervenção do médico."Trata-se um ato reservado aos médicos e a mais ninguém. Causa-nos estranheza que possa ser por autodeclaração [do trabalhador]. Levanta até problemas de legalidade. Quem é que foi ouvido para esta proposta?", questionou."Ou o PS retira e apresenta sob forma de projeto de lei ou então temos de usar este direito" de requerimento potestativo, através do qual os deputados podem forçar o adiamento da votação de um tema para uma próxima reunião.Está agora marcada uma reunião para fechar as votações em comissão esta quinta-feira, que de acordo com o vice-presidente da bancada do PS não evita o adiamento da votação final que estava prevista para dia 3, previsivelmente para 10 de fevereiro.