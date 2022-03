Desemprego registado regressa às descidas e atinge valor mais baixo desde o início da pandemia

O número de pessoas inscritas nos centros de emprego regressou às descidas em fevereiro, depois de ter aumentado no final do ano passado e início deste, revelam as estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgadas esta segunda-feira.De acordo com uma nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), estavam inscritas 344.264 pessoas, "o valor mais baixo desde o início da pandemia, registando-se uma diminuição de 3,3% (-11.605 pessoas) relativamente ao mês de janeiro", acrescentando que se "trata da maior descida se sempre no mês de fevereiro desde o início da série (2003).O desemprego jovem "regista uma diminuição em cadeia de 3,4% em fevereiro face a janeiro (-1.304 jovens) e uma diminuição de 27,7% (-14.003 jovens) face ao período homólogo", acrescenta o MTSSS."Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram os grupos de indivíduos que estão inscritos há menos de um ano, os que procuram novo emprego e os que possuem idade igual ou superior a 25 anos", detalha o IEFP.Em termos regionais, o desemprego registado diminuiu em todas as regiões com destaque para o Algarve e para a Madeira, com quedas homólogas de 30,8% e 29%, respetivamente. Já comparando com o mês de janeiro, apenas a Região dos Açores registou um aumento do número de inscritos nos centros de emprego.Em relação às ofertas de emprego por preencher, o IEFP indica que no final de fevereiro, totalizavam 17.291, o que corresponde a um aumento anual de 47,6% face ao mesmo mês do ano passado e a mais 10,6% comparando com o mês de janeiro deste ano.(Notícia atualizada às 10:50)