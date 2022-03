Taxa de desemprego na zona euro recua para 6,8% em fevereiro

A taxa de desemprego recuou, em fevereiro, para 6,8% na zona euro, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Na União Europeia (UE) a 27, registou-se também uma descida na taxa de desemprego, mantendo-se a tendência de queda verificada desde o segundo trimestre de 2021. gabinete de estatísticas europeu indica que a taxa de desemprego na zona euro recuou 0,1 pontos percentuais em fevereiro para 6,8%, um valor que compara com a de 8,2% do mês homólogo de 2021. Já na UE, a taxa de desemprego recuou também 0,1 pontos percentuais em fevereiro, de 6,3% para 6,2%.A taxa de desemprego fica abaixo do valor reportado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As estimativas provisórias do INE apontam para que a taxa de desemprego em Portugal em fevereito se tenha mantido estável nos 5,8% , um valor que fica abaixo da média da zona euro estimada pelo Eurostat.O Eurostat estima que, no mês de fevereiro, 13.267 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE. Dessas 11.155 milhões eram cidadãos residentes na zona euro.

A taxa de desemprego jovem fixou-se nos 14% na zona euro e na UE, depois de se ter fixado nos 14,3% em janeiro nas duas regiões. Em comparação com igual período do ano passado, a taxa de desemprego jovem na zona euro caiu de 18,6% para 14%, enquanto na UE passou de 18,2% para 14%.



Os dados indicam que, em fevereiro, 2.568 mil milhões jovens com menos de 25 anos estavam desempregados, dos quais 2.150 milhões na zona euro.





a taxa de desemprego para as mulheres manteve-se estável nos 7,2% na zona euro em fevereiro, enquanto a dos homens diminuiu de 6,6% para 6,4%.

O Eurostat indica ainda que