Dois terços dos salários base estão abaixo de mil euros

No ano em que o salário mínimo aumentou 7,8%, o peso dos salários mais baixos declarados à Segurança Social recuou. As estatísticas mais recentes mostram agora que um pouco menos do que metade recebe acima de 800 euros e que o peso dos que recebem até mil desceu de 70% para 66% ou dois terços do total. Neste último grupo estão ainda cerca de 2,8 milhões de pessoas.





