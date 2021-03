Emprego teve destruição histórica em janeiro

O emprego terá registado em janeiro a segunda maior quebra de sempre, com um recuo de 79 mil empregos num mês, o que só foi superado no primeiro confinamento. As estimativas são provisórias mas coerentes com os dados dos centros de emprego.

Emprego teve destruição histórica em janeiro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.