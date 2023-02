Governo vai lançar apoio a empresas que contratem jovens por 1.320 euros

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) está a preparar um apoio às empresas que contratem jovens, que têm salários mais baixos, por pelo menos 1.320 euros por mês.





"É um programa que condiciona que o próprio apoio seja apenas dado se o salário for no mínimo 1.320 euros" e se o contrato for sem termo, diz a ministra do Trabalho, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.



Ana Mendes Godinho indica que o valor "corresponde basicamente ao nosso salário em termos médios" (de jovens e mais velhos) com o objetivo de "garantir no início da carreira de um jovem a capacidade de valorização salarial". "É a primeira vez que fazemos isto", diz.

A medida está prevista no acordo de competitividade e rendimentos e "o nosso objetivo é que seja lançado em março".

A governante não explica, para já, qual será o valor do apoio a pagar às empresas que promovam estes contratos. "Estamos a regulamentar e será brevemente anunciado", diz.