Ainda há duas semanas, o Banco Mundial criticava os cenários catastrofistas, sublinhando que também há empregos que serão criados. O autores do estudo que hoje é apresentado concluem que, em contrapartida, a automação "e o crescimento económico" poderão criar entre 600 mil e 1,1 milhões de novos postos de trabalho até 2030, em especial na saúde, assitência social, ciência, profissões técnicas e construção.

Fazendo as contas a partir da síntese das conclusões – o estudo completo não foi disponibilizado – chegaríamos a uma destruição líquida de 250 mil postos de trabalho (entre nenhum e 500 mil). Mas António Saraiva, presidente da CIP, prefere não ir por aí, respondendo que se sente globalmente "otimista".



"Isto é um alerta", justifica António Saraiva, sublinhando que os cenários variam, naturalmente, em função das decisões e das reações dos empregadores. "Pretende chamar a atenção para a dimensão do que temos pela frente, da perda de postos de trabalho e da criação também. Temos de dar à perna e requalificar, reestruturar, redimensionar". "Vamos ter uma enorme necessidade de formação de adultos", prossegue. "Até agora temos estado preocupados com a formação dos jovens. Mas vai ter de haver uma política pública – à qual os privados vão ter de aderir – para uma campanha de formação de adultos significativa". Através de fundos comunitários ou de parcerias entre o setor público e privado, sustenta.



No estudo foram analisadas "cerca de 800 ocupações e cerca de 2.000 tarefas" de diversos setores. Foram ainda identificadas "18 competências de base necessárias para o desempenho de qualquer posição" e analisada a capacidade de automação de cada uma delas. O estudo integra-se numa reflexão que tem vindo a ser promovida por diversas instituições, incluindo pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

