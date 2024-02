Menos de um quarto dos desempregados encontraram emprego

entre 2022 e 2023, essa proporção foi 41,0%".





Das 326 mil pessoas que estavam desempregadas no terceiro trimestre de 2023,, uma percentagem mais baixa do que no trimestre anterior (30,85) e do que em período homólogo (26,9%).O ritmo de transição do desemprego para o emprego, em cadeia, foi mais alto no caso das mulheres (28%) do que no caso dos homens (20%).Segundo dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística , esta quarta-feira, "É que, além de revelar as transições em cadeia, o INE analisa desta vez o que aconteceu nos últimos dois anos considerados, em média, uma vez que a informação disponível já permite analisar anos completos.Assim, "do total de pessoas que estavam desempregadas em 2022, 36,0% (114,8 mil) permaneceram nesse estado em 2023, enquanto 41,0% (130,7 mil) transitaram para o emprego e 23,1% (73,6 mil) para a inatividade", conclui-se.Voltando aos fluxos dos últimos trimestres, mais de metade das pessoas (51,9%) que estavam desempregadas no último trimestre do anono primeiro trimestre deste ano, mostram ainda estes dados.Esta percentagem é ligeiramente mais alta do que a que foi registada nos trimestres anteriores (50,3% no final do ano passado), mas mais baixa do que a que foi registada em período homólogo (52,3%).Ainda na variação em cadeia, a percentagem de pessoas que passou do emprego para o desemprego também aumentou ligeiramente para 1,8%, uma percentagem mais alta do que no trimestre anterior (1,3%) ou do que em período homólogo (1,7%).Estes dados pretendem explicar as transições no mercado de trabalho. De uma forma geral, no quarto trimestre do ano passado havia 4,98 milhões de pessoas empregadas, o que apesar de representar uma subida em termos homólogos (1,6%) representa uma quebra em cadeia (-0,7%).Ao mesmo tempo, a população desempregada também aumentou, para 353 mil pessoas, quer em termos homólogos (+3%) quer sobretudo em cadeia (+8,7%).Notícia atualizada às 11:32 com mais informação